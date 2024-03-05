Набережную в Хабаровске будут благоустраивать в три этапа

В Хабаровске начали подготовку к благоустройству набережной от речного вокзала до торгового центра «Броско Молл». Для эффективности работы поделили на три этапа. Совсем скоро ремонт уже начнется. В порядок приведут участок длиной 350 метров от Уссурийского бульвара до МУП «Водоканал».