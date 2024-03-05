Набережную в Хабаровске будут благоустраивать в три этапа

В Хабаровске начали подготовку к благоустройству набережной от речного вокзала до торгового центра «Броско Молл». Для эффективности работы поделили на три этапа. Совсем скоро ремонт уже начнется. В порядок приведут участок длиной 350 метров от Уссурийского бульвара до МУП «Водоканал».
Подрядчик уже представил проект. В него входят создание рекреационного пространства и строительство крытой парковки. Также планируется берегоукрепление. После получения заключения экспертизы начнется строительство.
— Второй этап подразумевает работы от Водоканала до территории лодочной станции № 9. Составной частью третьего этапа проекта будет пешеходный мост, связывающий действующую сейчас центральную часть набережной с дамбой Южного округа. Проект, который станет популярным общественным пространством, включен в мастер-план Хабаровска, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Разработку проекта всей набережной планируется закончить до конца лета. На проектные работы регион получил кредит в 330 миллионов на 15 лет. Благоустройство закончится к 2029 году.