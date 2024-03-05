Крымский мост закрыт для движения машин больше 8 часов. Путепровод полностью перекрыли ночью 5 марта.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 00:35.
Также временно перекрыто и движение поездов. На данный момент в районе Крымского моста остановлены поезда, которые следуют их Крыма № 068 Симферополь — Москва, № 426 Симферополь — Кисловодск, № 174 Евпатория — Москва, № 092 Севастополь — Москва. В Крым остановлены составы № 316 Адлер — Симферополь, № 425 Кисловодск — Симферополь, № 092 Москва — Севастополь, № 173 Москва — Евпатория, Москва — Симферополь.
Уточняется, что поезда начнут движение только после того, как это будет разрешено.