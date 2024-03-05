Холода возвращаются в Нижний Новгород

Облачная с прояснениями погода установится в Нижнем Новгороде 5 марта, об этом свидетельствуют данные, опубликованные сервисом «Яндекс. Погода».
Утром будет −3…-1°С, пройдет дождь со снегом. Днем температура воздуха будет колебаться от −2°С до 0. Вечером столбики термометров покажут −4…-2°С. Северный ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с.
В ночь на 6 марта похолодает до −12°С.
Магнитное поле в течение дня будет неустойчивым. Влажность воздуха — 63%, давление — 756 мм рт. ст.
Напомним, 4 марта в Нижнем Новгороде побит температурный рекорд за 25 лет наблюдений. Под весенним теплом даже проснулись первые мухи.