Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента

Поскольку в текущем году Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, отдельно отмечена важность проведения различных благотворительных мероприятий, направленных на оказание всестороннего уважения и почтения представителям старшего поколения, в частности участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, заботы и внимания проживающим в домах «Мехрибонлик», «Мурувват» и «Саховат», внесенным в социальные тетради и всем нуждающимся в поддержке.