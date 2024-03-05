Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2024 году», сообщает UzA.
Для его реализации создадут Оргкомитет.
«В нынешней сложной и нестабильной обстановке в мире великая гуманистическая суть Навруза, его бессмертные идеи, созидательный дух и философия, призывающие человечество жить в дружбе и согласии, ценить мир, делать жизнь еще более прекрасной и благополучной, отвечают благородным устремлениям разных народов нашей планеты», — указано в тексте документа.
Согласно постановлению, всенародные гулянья — сайиль пройдут под девизом: «С тобой, Навруз, мир светом озарится!». Места их проведения: главные площади, улицы и скверы оформят в национальном стиле.
К участию привлекут фольклорные коллективы, цирковых артистов, бахши, поэтов, артистов эстрады.
Оргкомитет должен в недельный срок утвердить программу мероприятий по достойному празднованию всенародного праздника Навруз в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, во всех городах и районах, селах и аулах, а также обеспечить ее исполнение.
Поскольку в текущем году Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, отдельно отмечена важность проведения различных благотворительных мероприятий, направленных на оказание всестороннего уважения и почтения представителям старшего поколения, в частности участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, заботы и внимания проживающим в домах «Мехрибонлик», «Мурувват» и «Саховат», внесенным в социальные тетради и всем нуждающимся в поддержке.
В преддверии праздника во всех регионах республики для благоустройства и озеленения территорий пройдут работы в рамках общенационального проекта «Яшил макон», а также всенародный хашар.
В программе празднования — организация проектов и акций, направленных на укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия, широкой демонстрации обычаев, традиций и ценностей представителей разных наций и народностей, проживающих в Узбекистане, созвучных духу и философии Навруза.
Также в дни Навруза пройдут выставки изделий ремесленничества, соревнования по национальным видам спорта, книжные выставки, ярмарки сельскохозяйственной и продовольственной продукции по низким ценам, конкурсы весенних блюд.