Власти Екатеринбурга изменят условия работы маршруток: что поменяется для пассажиров

«Мы хотим в этом году перейти на новую схему работы с перевозчиками всех форм собственности, так называемые брутто-контракты. Перевозчик будет получать деньги не за перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества».
Частникам придется повысить зарплату персонала на 30% и поменять автобусы среднего класса на автобусы большого класса. В мэрии рассчитывают, что маршрутчики заменят не менее 400 транспортных средств. Увеличения стоимости проезда не произойдет. Наоборот, реформа обещает выгоду пассажирам: поскольку платить из бюджета будут за наезженные километры, перевозчикам станет невыгодно срывать расписание.
Себестоимость поездки Алексей Орлов оценил примерно в 40 рублей (с учетом амортизации, зарплаты, хозяйственных расходов, стоимости ГСМ).
«Мы находимся в такой ситуации, что я считаю недопустимым повышение даже на рубль. Порой люди не могут оплатить проезд, потому что автобус переполнен. Когда мы хотя бы на 10−15% улучшим транспортную работу, можно будет задуматься о повышении тарифа», — прокомментировал градоначальник.
По его словам, в 2025 году транспортная работа будет улучшена на 80−85%, и горожане это почувствуют.
Как писал «ФедералПресс» о предстоящей реформе перевозчиков уведомил вице-мэр Рустам Галямов на закрытой встрече. Представители бизнеса посетовали на отсутствие конкретики.