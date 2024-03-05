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Власти Екатеринбурга изменят условия работы маршруток: что поменяется для пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта, ФедералПресс. С августа 2024 года власти Екатеринбурга изменят условия работы частных перевозчиков на коммерческих маршрутах. Об этом заявил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мы хотим в этом году перейти на новую схему работы с перевозчиками всех форм собственности, так называемые брутто-контракты. Перевозчик будет получать деньги не за перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества».

рассказал мэр

Частникам придется повысить зарплату персонала на 30% и поменять автобусы среднего класса на автобусы большого класса. В мэрии рассчитывают, что маршрутчики заменят не менее 400 транспортных средств. Увеличения стоимости проезда не произойдет. Наоборот, реформа обещает выгоду пассажирам: поскольку платить из бюджета будут за наезженные километры, перевозчикам станет невыгодно срывать расписание.

Себестоимость поездки Алексей Орлов оценил примерно в 40 рублей (с учетом амортизации, зарплаты, хозяйственных расходов, стоимости ГСМ).

«Мы находимся в такой ситуации, что я считаю недопустимым повышение даже на рубль. Порой люди не могут оплатить проезд, потому что автобус переполнен. Когда мы хотя бы на 10−15% улучшим транспортную работу, можно будет задуматься о повышении тарифа», — прокомментировал градоначальник.

По его словам, в 2025 году транспортная работа будет улучшена на 80−85%, и горожане это почувствуют.

Как писал «ФедералПресс» о предстоящей реформе перевозчиков уведомил вице-мэр Рустам Галямов на закрытой встрече. Представители бизнеса посетовали на отсутствие конкретики.