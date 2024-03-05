Власти Екатеринбурга изменят условия работы маршруток: что поменяется для пассажиров

«Мы находимся в такой ситуации, что я считаю недопустимым повышение даже на рубль. Порой люди не могут оплатить проезд, потому что автобус переполнен. Когда мы хотя бы на 10−15% улучшим транспортную работу, можно будет задуматься о повышении тарифа», — прокомментировал градоначальник.