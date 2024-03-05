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В Воронеже парковки станут бесплатными на длинных выходных

Об этом сообщил сайт «Парковочное пространство Воронежа».
Источник: Комсомольская правда

В длинные праздничные выходные парковки в Воронеже станут бесплатными. Об этом сообщили на сайте «Парковочное пространство Воронежа».

Горожане смогут бесплатно парковать свои машины в центре 8, 9 и 10 марта. Эти дни официально объявлены нерабочими.