В Воронеже парковки станут бесплатными на длинных выходных

В длинные праздничные выходные парковки в Воронеже станут бесплатными. Об этом сообщили на сайте «Парковочное пространство Воронежа».
Горожане смогут бесплатно парковать свои машины в центре 8, 9 и 10 марта. Эти дни официально объявлены нерабочими.
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В длинные праздничные выходные парковки в Воронеже станут бесплатными. Об этом сообщили на сайте «Парковочное пространство Воронежа».
Горожане смогут бесплатно парковать свои машины в центре 8, 9 и 10 марта. Эти дни официально объявлены нерабочими.