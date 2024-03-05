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В Омске 6 марта заработают сирены

В среду, 6 марта 2024 года, в Омске пройдет проверка систем экстренного оповещения населения.
Источник: AP 2023

В процессе проверки с пункта управления гражданской обороны Правительства Омской области будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей муниципальных, локальных и региональной систем оповещения населения в автоматизированном режиме. Проверка в общей сложности продлится полчаса — с 10:20 до 10:50.

«С 10:35 до 10:40 запланирована комплексная проверка систем оповещения населения с включением электросирен и с 10:40 до 10:44 перехватом телерадиоканалов цифрового телевидения 1-го мультиплекса для передачи информации о технической проверке систем оповещения», — уточнили в Министерстве региональной безопасности Омской области.

В ведомстве пояснили, цель проверки — поддержание систем оповещения всех уровней в состоянии постоянной готовности и отработка алгоритма доведения оперативной информации до жителей Омской области.

В случае, если заработали системы оповещения, необходимо включить телевизор, где на первых 10 каналах цифрового телевидения 1-го мультиплекса будет доведена актуальная информация.

МЧС