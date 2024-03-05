В Омске 6 марта заработают сирены

В процессе проверки с пункта управления гражданской обороны Правительства Омской области будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей муниципальных, локальных и региональной систем оповещения населения в автоматизированном режиме. Проверка в общей сложности продлится полчаса — с 10:20 до 10:50.