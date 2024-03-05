Какие новые льготы ввёл Русский музей в Петербурге?

На временные экспозиции новый график не распространяется, однако тут имеются свои льготы. Так, на выставке Сурикова есть дополнительные льготные сеансы (для пенсионеров и инвалидов 2-й группы) — по будням в 14.30 и 15.30 туда можно пройти за 350 рублей.