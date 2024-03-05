Какие новые льготы ввёл Русский музей в Петербурге?

В одном из лучших музеев страны — Русском музее — поменялись правила посещения для льготников. Каким образом?
В Петербурге изменили график бесплатных посещений Русского музея для льготных категорий петербуржцев и гостей города.
Это касается постоянных экспозиций Михайловского дворца и Михайловского замка, Мраморного и Строгановского дворцов, а также корпуса Бенуа.
Теперь бесплатно посетить Русский музей могут:
- пенсионеры — каждый третий четверг месяца;
- многодетные семьи — 7-е число каждого месяца;
- лица до 18 лет и студенты — 18-е число каждого месяца;
- члены Союза художников — 18-е число каждого месяца;
сотрудники музеев системы Минкульта и госслужащие в области культуры, а также члены Творческого союза музейных работников — 25-е число каждого месяца.
При этом в рамках льготного дня квота бесплатных посещений для пенсионеров на каждый сеанс будет меняться, исходя из загрузки. Билеты можно купить как онлайн, так и получить на месте.
На временные экспозиции новый график не распространяется, однако тут имеются свои льготы. Так, на выставке Сурикова есть дополнительные льготные сеансы (для пенсионеров и инвалидов 2-й группы) — по будням в 14.30 и 15.30 туда можно пройти за 350 рублей.
Изменения стали необходимы «в связи с ростом посещаемости Русского музея и необходимостью регулировать потоки посетителей, а также учитывая пропускную способность и предельную нагрузку на музейный комплекс», — объяснили в пресс-службе Русского музея.