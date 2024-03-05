Штраф за безбилетный проезд в Екатеринбурге хотят поднять до 2 500 рублей

Сейчас штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 100 рублей. По словам мэра уральской столицы Алексея Орлова, это очень мало, а безбилетников очень много. Поэтому штраф может кратно вырасти после проведения транспортной реформы.
— Штраф за безбилетный проезд 2500 рублей может быть. Сегодня он 100 рублей. Мы ориентировались на практику других городов. Это уже необходимость. Очень серьезный процент пассажиров принципиально не платят, — заявил 5 марта 2024 года градоначальник.
Транспортная реформа в Екатеринбурге стартует в августе 2024 года. Во время ее проведения будет пополнен кадровый состав, обновлен транспортный парк. Соответственно, интервал в движении трамваев, автобусов и троллейбусов сократится.