Штраф за безбилетный проезд в Екатеринбурге хотят поднять до 2 500 рублей

— Штраф за безбилетный проезд 2500 рублей может быть. Сегодня он 100 рублей. Мы ориентировались на практику других городов. Это уже необходимость. Очень серьезный процент пассажиров принципиально не платят, — заявил 5 марта 2024 года градоначальник.