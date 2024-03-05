Гурьевский металлургический завод выставили на продажу на 1 млрд дешевле

Как сообщает РБК, Гурьевский металлургический завод выставлен на торги, которые назначены на 26 июля. Предприятие, бывшее активом экс-депутата Вадима Варшавского, оценено в 1,8 млрд рублей, что дешевле на миллиард во время прошлой попытки продажи.
Завод был признан банкротом в конце 2016 года. К середине 2021 года его задолженность выросла до 16,7 млрд рублей, хотя комбинат продолжал производить некоторые виды продукции, которые используются в цементном производстве. В 2022 году ГМЗ пытались продать за 2,8 млрд рублей, но безуспешно.
Журналисты ссылаются на управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, который говорит, что завод может быть интересен производителям оборудования для горной добычи. По его словам, основная ценность завода — производство шаров для мельниц, которые используются в горной добыче, а также высокая гибкость станов сортовой прокатки, способных выпускать сорт сложных конфигураций.
В конце прошлого года признали банкротом разрез «Трудармейский Южный». Также рискует стать банкротом инвестор фанерного завода в Анжеро-Судженске.