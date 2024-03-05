Гурьевский металлургический завод выставили на продажу на 1 млрд дешевле

Завод был признан банкротом в конце 2016 года. К середине 2021 года его задолженность выросла до 16,7 млрд рублей, хотя комбинат продолжал производить некоторые виды продукции, которые используются в цементном производстве. В 2022 году ГМЗ пытались продать за 2,8 млрд рублей, но безуспешно.