В Свердловской области 6 марта сработают сирены

В Свердловской области прозвучат сирены. Сигнал «Внимание всем!» сработает 6 марта. Об этом предупредили в ГУ МЧС России.
Оповещение сработает планово, это связано с проверкой сирен. Уральцев просят сохранять спокойствие и не паниковать.
— Прозвучит сигнал «Внимание всем!»: заработают сирены и громкоговорители; будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов, — пояснили в МЧС.
Проверка систем оповещения проводится в рамках подготовки к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров. Это необходимый для безопасности свердловчан процесс.
Ранее в подъездах Екатеринбурга появились памятки, как себя вести при сигнале «Внимание всем». Развешанные листы испугали жителей город. Однако их убедили, что ничего страшного в памятках нет.