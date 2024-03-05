Весеннее обострение: эксгибиционист решил оголиться в салоне красоты во Владивостоке

Сотрудники салона красоты во Владивостоке пришли в шок от поведения мужчины, который посетил их в одной только маске на лице. Онаниста выгнали сразу же, видеозаписи с камер наблюдения передали в полицию, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, салон уже был закрыт. Девушка-администратор работала здесь первый день, заполняла сметы. Именно в этот момент и зашел «клиент», правда, никакие услуги приобрести не хотел, только показать себя во всей красе.

Когда его выставили за дверь, работница связалась с начальницей и попросила посмотреть записи с камер. Владелица заведения уточнила в социальных сетях, что ее салон находится в обычном жилом доме, и встретиться с таким человеком в том же подъезде — не самая лучшая перспектива.