Во Владивостоке появится новый надземный пешеходный переход

Во Владивостоке в районе ж/д станции Гайдамак планируется строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу и железнодорожные пути. Проект намечен на текущий год, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
На улице Фадеева, 16, где запланировано возведение перехода, есть опасный пешеходный маршрут к улице Воропаева, 31, где расположена Лицей № 41. В течение 2023 года в этом районе один человек погиб, а за последние пять лет при переходе железнодорожных путей восемь человек получили травмы, трое из них скончались.
Строительство надземного перехода даст возможность жителям, особенно школьникам, безопасно пересекать дорогу и железнодорожные пути. Проект также предусматривает создание доступной инфраструктуры для маломобильных групп населения в соответствии с соответствующими нормами и стандартами проектирования.
Напомним, глава Владивостока Константин Шестаков объявил, что в текущем году построят надземный переход в районе «Радиоприбора». По мнению мэра, это позволит увеличить пропускную способность дороги и сделает этот участок безопасным для пешеходов и автомобилистов.
Кроме того, отметим, что подъёмник на виадуке в районе улицы Олега Кошевого, который так долго был в стадии запуска, также планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.