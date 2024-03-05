Во Владивостоке появится новый надземный пешеходный переход

На улице Фадеева, 16, где запланировано возведение перехода, есть опасный пешеходный маршрут к улице Воропаева, 31, где расположена Лицей № 41. В течение 2023 года в этом районе один человек погиб, а за последние пять лет при переходе железнодорожных путей восемь человек получили травмы, трое из них скончались.