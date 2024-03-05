Опубликована программа мероприятий на 8 Марта в Нижнем Новгороде

К Международному женскому дню особая программа запланирована в 23 парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода с 6 по 8 марта, сообщает городской департамент культуры.
Парки.
Отмечать 8 Марта планируют только в двух парках города.
На центральной площади парка «Швейцария» гостей будут развлекать Паркуша и Садовник. Также там подведут итоги конкурса рисунка «Мамы разные нужны, мамы всякие важны».
Вечером в Автозаводском парке при минусовой температуре состоится праздничная дискотека на катке.
Музеи.
В музеях большинство праздничных мероприятий пройдут накануне и после Международного женского дня.
6 марта состоятся концерты «Для меня нет тебя прекрасней» в ДК имени С. Орджоникидзе и «Для милых мам и бабушек» в филиале «Буревестник» ОДЦ «Надежда».
В Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко на лекции «Что шепчут звёзды о любви?» расскажут легенды о созвездиях под музыку 6, 8, 9 и 13 марта.
7 марта запланирован концерт «За всё тебя благодарю» в филиале «ДК Новинки» ЦКиД «Молодёжный» и показ фильма «Мой муж Андрей Сахаров» в Музее А. Д. Сахарова.
Серия концертов пройдет от Камерного музыкального театра им. В. Т. Степанова 7 и 9 марта в ДК «Красное Сормово», 8 марта в Кремлевском концертном зале, 10 марта в ДК ГАЗ.
Мастер-класс по созданию акварельной открытки пройдет 9 марта в Домике Каширина.
Библиотеки.
6 марта в библиотеке имени К. М. Станюковича пройдет шоу с конкурсами «Веселый девичник», в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова — викторина с конкурсами и мастер-классом «Весенний калейдоскоп», в библиотеке имени В. Бианки — праздник с конкурсами и играми «Весенний букет», в «Центре семейного чтения» — концерт «От всей души», в библиотеке имени А. Н. Островского — программа «Всё в ней гармония, всё — диво!» для многодетных матерей, в библиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского — квиз, а в библиотеке имени И. А. Гончарова — мастер-класс «Для любимых мамочек и бабушек».
6 и 7 марта в Центре деловой и правовой информации на проспекте Кирова состоится показ фильма из цикла «Ремесло».
В библиотеке имени В. М. Шукшина 7 марта запланирована литературная гостиная «Любовь в жизни и творчестве В. М. Шукшина» в рамках клуба «Книгочей». В этот же день в Центральной районной библиотеке имени Б. Панина состоится концерт «Для Вас, милые женщины».
8 марта в МКУК ЦГБ им. В. И. Ленина организуют творческий мастер-класс «Карта желаний», а в пространстве «Территория эмоций» — вечер киноискусства «Ешь. Молись. Люби».
9 марта в «Территории эмоций» состоится встреча читательского клуба Анны Медведевой «И снова о любви!» с обсуждением творчества писателя Мишеля Уэльбека.
10 марта в библиотеке имени Т. Г. Шевченко запланирована музыкальная программа «Весенняя мелодия».
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что короткая рабочая неделя ждет нижегородцев из-за 8 марта.