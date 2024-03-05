Опубликована программа мероприятий на 8 Марта в Нижнем Новгороде

6 марта в библиотеке имени К. М. Станюковича пройдет шоу с конкурсами «Веселый девичник», в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова — викторина с конкурсами и мастер-классом «Весенний калейдоскоп», в библиотеке имени В. Бианки — праздник с конкурсами и играми «Весенний букет», в «Центре семейного чтения» — концерт «От всей души», в библиотеке имени А. Н. Островского — программа «Всё в ней гармония, всё — диво!» для многодетных матерей, в библиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского — квиз, а в библиотеке имени И. А. Гончарова — мастер-класс «Для любимых мамочек и бабушек».