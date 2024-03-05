Краевые учреждения культуры приглашают хабаровчан отпраздновать 8 марта

Специально к первому празднику весны краевые учреждения культуры подготовили обширную программу. В предстоящие выходные в регионе пройдут выступления артистов и показы спектаклей, а также тематические экскурсии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова приглашает 6 марта в 14:00 на экскурсию по музейному закулисью «Музейный вайб» (6+). В этот же день, в 16:00 начнется мастер-класс «Пишите письма» (6+), где можно будет написать послание в стиле эпохи XIX-ХХ веков. 7 марта в 14:00 пройдет экскурсия «Уюту быть!» (6+), которая раскроет секреты создания домашнего уюта у различных народов. 8 марта в 12:00 для юных гостей состоится занятие «Воробьишка» (0+) из цикла «Жила-была сказка», а в 13:00 в Музее Археологии запланировано театрализованное представление «Амурские сказки. Чориль и Чольчинай» (6+).
В Дальневосточном художественном музее 8 марта в 14:00 начнется мастер-класс по созданию интерьерной картины «Пион» (12+), а в 16:00 музей предложит экскурсию «Шедевры Приморской картинной галереи» (12+). Отметим, что в праздничный день вход в музей для всех женщин бесплатный.
В Хабаровском краевом театре драмы 8 марта зрителей ждёт два спектакля: «Тест Тьюринга» (16+) начнётся в 19:00, а «Только для женщин» (18+) запланирован на 17:00. Также 9 марта в 17:00 будет представлена постановка «Ромео и Джульетта»(16+), а 10 марта в 17:00 пройдёт спектакль «Калина красная» (16+).
9 марта в 14:00 и 18:00 Хабаровский краевой академический музыкальный театр приглашает на премьерный концерт «Единственная моя» (6+), на котором выступят солисты театра в сопровождении Русского народного оркестра под руководством Аси Фурты.
Также в эту субботу перед спектаклем «Гуси-лебеди» (0+) в Хабаровском краевом театре кукол будет организована специальная программа в фойе. Маленькие зрители смогут научиться искусству оригами и сделать букет цветов в подарок маме или бабушке.
В Хабаровской краевой филармонии 7 марта в 18:30 в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра прозвучит «Месса из Буэнос-Айреса» (6+). 8 марта в 16:00 Амурский камерный хор «Возрождение» представит музыкальную сказку Владимира Высоцкого по мотивам произведения Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» (6+). Кроме того, 9 марта в 15:00 филармонический театр «Геликон» исполнит программу «Прогулки по Парижу» (12+), а в 17:00 государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» приглашает на концерт «Для вас…» (6+).
8 марта с 11:00 до 16:00 зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева запланировал аудио поздравление для всех посетительниц «С праздником, дорогие, нежные, любимые, родные!» и творческое занятие «Весенний букет для мам!» (0+). Добавим, что 9 марта в 12:00 для мам и их детей пройдет тематическая экскурсия «Мамы разные важны, мамы всем всегда нужны!».
В Краевом Дворце Дружбы «Русь» 6 марта в 18:30 состоится праздничный концерт «Весны очарование» (0+), а также до 11 марта в фойе Дворца будет открыта тематическая выставка детского творчества.
Дальневосточная государственная научная библиотека 10 марта в 14:00 приглашает на литературно-музыкальный концерт «Я знаю, что все женщины прекрасны» (6+), где выступят артисты театральной студии «На чердаке», студенты Хабаровского института культуры и артисты города. Дополнительно, с 4 по 18 марта в библиотеке будет работать книжная выставка «Ваше величество — Женщина» (6+) и виртуальная выставка-презентация «О, женщина… ведь нет тебя прекрасней!» (6+).
4 марта в 15:00 в Хабаровском краевом колледже искусств пройдет концерт духового оркестра «Весеннее признание» (6+), а 5 марта в 18:30 состоится концерт учащихся краевой детской школы искусств «Весенние цветы»(0+).
10 марта в каминном зале Дома народного творчества состоится вечер «Есть в марте день особый» (6+). 11 марта запланирована литературно-музыкальная встреча «Её Величество-женщина» (6+), а также 12 марта Клуб «Вита» Хабаровского регионального отделения Союза женщин России приглашает на концерт «Весна идет, весне дорогу!» (0+).
В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина 4 и 5 марта в 10:00 и 12:00 состоятся интерактивные программы «С праздником мимозы!» (0+). Также посетители смогут познакомиться с книжными выставками «Мировая проза. Женский взгляд» (0+) и «Прекрасных женщин имена» (0+).
6 марта в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых пройдет литературно-музыкальная программа «Весна. Цветы. Женщина» (0+). 7 марта в филиале библиотеки в Комсомольске-на-Амуре состоится концерт «Весь мир начинается с женщины» (0+).
7 марта в 18:00 в Музее «Мир говорящих машин» пройдет вечер творчества Андрея Миронова, 9 марта состоится виниловый вечер «Рок-дивы» о главных женщинах в мировом роке— и джаз— сцене. А 10 марта запланирован лекторий «Чехов, музыка, женщины» (6+).
Купить билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия можно по программе «Пушкинская карта», инициированной президентом страны Владимиром Путиным.
Напомним, что участвовать в культурной жизни региона можно всей семьей, в рамках одноименного федерального проекта. Подробнее — на всейсемьей.рф.