Краевые учреждения культуры приглашают хабаровчан отпраздновать 8 марта

Так, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова приглашает 6 марта в 14:00 на экскурсию по музейному закулисью «Музейный вайб» (6+). В этот же день, в 16:00 начнется мастер-класс «Пишите письма» (6+), где можно будет написать послание в стиле эпохи XIX-ХХ веков. 7 марта в 14:00 пройдет экскурсия «Уюту быть!» (6+), которая раскроет секреты создания домашнего уюта у различных народов. 8 марта в 12:00 для юных гостей состоится занятие «Воробьишка» (0+) из цикла «Жила-была сказка», а в 13:00 в Музее Археологии запланировано театрализованное представление «Амурские сказки. Чориль и Чольчинай» (6+).