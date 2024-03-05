В Хабаровском крае открылась новая детская школа искусств

В региональном минкультуры отметили, что детская школа искусств в поселке Новый Ургал — это одно из первых учебных заведений дополнительного образования на БАМе. Изначально она была рассчитана на 30 учеников, сейчас представляет собой широкопрофильное учебное заведение, где сегодня обучается более 100 учащихся. Ребята обучаются здесь игре на фортепиано, аккордеоне, баяне, сольфеджио, изучают музыкальную грамоту, основы изобразительной грамоты, ритмику и танец.