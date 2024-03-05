В Хабаровском крае открылась новая детская школа искусств

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, она расположена в поселке Новый Ургал. Здание обновили в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели было выделено из федерального бюджета около 134 миллионов рублей.
В помещениях школы проведены масштабные работы по капитальному ремонту. Она стала заметно больше, внутри обновили отделку, заменили инженерные системы. Установили скатную кровлю и выполнили утепление с облицовкой фасадов.
В региональном минкультуры отметили, что детская школа искусств в поселке Новый Ургал — это одно из первых учебных заведений дополнительного образования на БАМе. Изначально она была рассчитана на 30 учеников, сейчас представляет собой широкопрофильное учебное заведение, где сегодня обучается более 100 учащихся. Ребята обучаются здесь игре на фортепиано, аккордеоне, баяне, сольфеджио, изучают музыкальную грамоту, основы изобразительной грамоты, ритмику и танец.