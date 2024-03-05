Ловить бродячих собак во Владивостоке в этом году продолжит «Аристократ»

Во Владивостоке отловом бродячих собак в текущем году вновь займется ООО «Аристократ» из Анучинского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Эта же компания ловила безнадзорных животных в 2022 и 2023 годах.
Мэрия предложила за контракт 51,6 млн руб., Торги прошли с единственным участником и без снижения стартовой стоимости. В этом году город выделяет на 18 млн руб. больше, чем в прошлом, так как стоимость отлова и содержания животных увеличилась.
В аукционной документации указано, что поимка одной собаки стоит 2,5 тыс. руб., доставка — 2,2 тыс. руб., 20 дней нахождения в приюте — 6,3 тыс. руб. Пожизненное содержание агрессивных собак, которых нельзя выпустить на волю, оценено в 103,5 тыс. руб.
В 2023 году во Владивостоке «Аристократу», действуя совместно с ООО «Ветэлит», удалось поймать 1600 животных при плане 1800 особей. На текущий год план остаётся тем же.