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Ушел из жизни известный спортивный комментатор Рабат Жанибеков

На 82-м году жизни скончался казахстанский спортивный журналист и комментатор Рабат Жанибеков, передает агентство Kazinform.
Источник: Kazinform

Рабат Жанибеков — один из первых казахстанских спортивных комментаторов. Родился 27 июня 1942 года в селе Рабат Казыгуртского района Туркестанской области.

С 1968 по 2003 год — почти 40 лет — работал редактором и спортивным комментатором на Казахском телевидении. Освещал всесоюзные спортивные события. Первым матчем, который он комментировал, стал матч между «Кайратом» и «Торпедо» (Москва) в рамках чемпионата СССР по футболу.

Долгое время также трудился в должности пресс-секретаря Научно-практического центра Министерства образования и науки.

Редакция агентства Kazinform выражает глубокие слова соболезнования родным и близким Рабата Жанибекова.