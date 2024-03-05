Ушел из жизни известный спортивный комментатор Рабат Жанибеков

С 1968 по 2003 год — почти 40 лет — работал редактором и спортивным комментатором на Казахском телевидении. Освещал всесоюзные спортивные события. Первым матчем, который он комментировал, стал матч между «Кайратом» и «Торпедо» (Москва) в рамках чемпионата СССР по футболу.