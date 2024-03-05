Мэр Перми Соснин поручил усилить контроль за уборкой снега и наледи с крыш

По итогам проверки обслуживающим организациям направили 1320 уведомлений об устранении нарушений. Также все данные направлены администрациям районов Перми. «Если в вашем доме есть нарушения по уборке кровли, обратиться с заявкой можно в управляющую компанию. Мы, в свою очередь, также усилим контроль», — пояснил глава города.