Мэр Перми Соснин поручил усилить контроль за уборкой снега и наледи с крыш

Глава Перми Эдуард Соснин поручил усилить контроль уборки крыш домов от снега и наледи.
Как сообщает глава города в своём Telegram-канале, за прошлую неделю административно-техническая инспекция Перми проверила более 10 тысяч городских объектов, включая жилые дома, административные здания, магазины и ТЦ.
По итогам проверки обслуживающим организациям направили 1320 уведомлений об устранении нарушений. Также все данные направлены администрациям районов Перми. «Если в вашем доме есть нарушения по уборке кровли, обратиться с заявкой можно в управляющую компанию. Мы, в свою очередь, также усилим контроль», — пояснил глава города.
Напомним, ранее прокуратура Свердловского района Перми обязала городскую администрацию очистить от снега парковочные места. Инспекция надзорного органа обнаружила снежные завалы на парковках района, в том числе на местах для инвалидов.