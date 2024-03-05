Москвичи оценят новый парк в пойме реки Жужи

На территории организовали 16 мест для пикника с беседками и мангалами. Здесь также появилось 15 спортивных площадок для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол, стритбол, волейбол, настольный теннис и воркаут. На левом берегу реки Жужи создали многофункциональную спортивную зону. Кроме того, появились площадки для выгула и дрессировки собак. Для детей обустроили девять игровых площадок. Одна из них тематическая — «Логово разбойника» и создана в основном из экологических материалов.