Москвичи оценят новый парк в пойме реки Жужи

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором москвичи поделятся мнением о новом парке, созданном в пойме реки Жужи меньше чем за год.
Пользователям предложат оценить пространство, поделиться впечатлениями и указать свои замечания и предложения о результатах работ.
Специалисты провели в парке масштабные работы. Они расчистили часть заброшенного русла реки и привели в порядок межквартальные проезды. Вдоль оврага обустроили удобные лестничные спуски и пешеходные мостики, установили новые фонари.
На территории организовали 16 мест для пикника с беседками и мангалами. Здесь также появилось 15 спортивных площадок для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол, стритбол, волейбол, настольный теннис и воркаут. На левом берегу реки Жужи создали многофункциональную спортивную зону. Кроме того, появились площадки для выгула и дрессировки собак. Для детей обустроили девять игровых площадок. Одна из них тематическая — «Логово разбойника» и создана в основном из экологических материалов.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, прошло свыше 6,5 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».
Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.