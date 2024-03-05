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Dj Smash второй раз стал отцом

ПЕРМЬ, 5 марта, ФедералПресс. В семье популярного пермского музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, родился второй ребенок. О радостном событии в соцсетях сообщила его жена — фотомодель Анастасия Кривошеева.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«04.03.2024 — с твоим днем рождения, сынок. Мы тебя очень-очень ждали. Теперь официально я — мать дракона», — написала супруга Ширмана.

Анастасия Кривошеева опубликовала фотографии из роддома с малышом и счастливым отцом.

Напомним, что в семье музыканта подрастает дочка Серафима. В прошлом году DJ Smash вместе с ней вышел на сцену во время концерта на юбилейном Дне города Перми.

Также «ФедералПресс» рассказывал про гимн, который Андрей Ширман написал к 300-летию родного города. Советуем прочитать материал «Это не гимн»: что не так с песней о Перми, которую к 300-летию города сочинил DJ Smash".