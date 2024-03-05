От 6 до 14: в Челябинске посчитали, сколько троллейбусов будет работать на маршрутах

В Челябинске объявили о поиске перевозчика для шести троллейбусных маршрутов. Сообщение об этом появилось на портале госзакупок. Цена контракта — 8,8 млн рублей. Начать перевозки необходимо в период с 18 по 31 марта.
На маршруте № 5 «Автовокзал “Центральный” — АМЗ» будет работать шесть троллейбусов, столько же выйдет на маршрут № 25 «ЧКПЗ — Технический колледж».
Маршрут № 7 «ЧМК — АМЗ» будет обслуживать восемь машин. Маршрут № 10 «Солнечный берег — Парк Гагарина» — семь.
Самое большое количество троллейбусов выставят на маршрут № 17 «Автовокзал “Центральный” (13 штук) и на маршрут № 14 “ЧМК — Парк Гагарина” (14 штук).
Вдобавок на каждом из маршрутов должно быть по одному резервному троллейбусу на случай поломки одного из основных.
Напомним, компания «Синара» заявила о передаче в городской автопарк 70 новых троллейбусов. 18 новых машин с 1 марта начали курсировать по маршруту № 12 в Челябинске.