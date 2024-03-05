Женщины смогут бесплатно посетить катки в московских парках 8 марта

«В парках 8 марта виновницам праздника вручат цветы. В этот день для посетительниц всех возрастов в Музее Москвы и его филиалах, а также в Музее Тропинина и московских художников его времени вход на все выставки будет бесплатным. Кроме того, 39 катков в парках культуры и отдыха будут работать для женщин бесплатно, и гостьям ничего не будет стоить аренда коньков. Акция пройдет на ледовых площадках в парках “Дубки”, “Красная Пресня”, “Сокольники”, Таганском парке, парке “Ходынское поле”, Парке Дружбы, Парке Горького, парке 50-летия Октября и других», — сказали в пресс-службе.