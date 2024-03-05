Эксперты назвали три самых желаемых подарка для жительниц Иркутска на 8 марта

Дальше в списке драгоценности и гаджеты. При этом большинство сибирячек признались, что чаще всего им на 8 марта дарят именно цветы, а 15% сообщили, что мужчины в подарок им чаще приносят конфеты. При этом без знаков внимания в этот день остается каждая седьмая женщина.