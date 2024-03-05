В метро Новосибирска запустили вагон с дизайном об истории города

Внешний дизайн музея-поезда «Новониколаевск-Новосибирск» заметно отличается от дизайна других поездов метрополитена. Известно, что над его разработкой трудились преподаватели и студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Руководителем дизайн-группы проекта стала Наталья Гончарова.