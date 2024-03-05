В метро Новосибирска запустили вагон с дизайном об истории города

В метро Новосибирска презентовали обновленный дизайн поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск». Информацию опубликовали в Telegram-канале «Новосибирское метро».
Внешний дизайн музея-поезда «Новониколаевск-Новосибирск» заметно отличается от дизайна других поездов метрополитена. Известно, что над его разработкой трудились преподаватели и студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Руководителем дизайн-группы проекта стала Наталья Гончарова.
Напомним, что поезд-музей с 2010 года представил местным жителям и гостям города более 60 различных экспозиций, посвященных интересным событиям в жизни Новосибирска, нашим землякам.
Ранее мы писали о том, что Новосибирская область встретила поезд-музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны»
Андрей Иванов