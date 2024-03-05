Зима в Хабаровском крае все ещё грозит застудить и заморозить

Зима в Хабаровском крае все еще не сдается, хотя время ее уже явно прошло. По ночам еще нешуточные морозы, а вот днем — солнце, капель и весенняя свежесть! Считалось, что с этого дня начинается сокодвижение в кленах и березах.
В Хабаровске 6 марта ночью −16…-18 градусов, днем −6…-8, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Вяземском ночной фон температур −15…-17 градусов, дневной −4…-6 градусов. В Бикине хоть он и южнее, на рассвете — 19…-21 градус, зато днем −1…-3 градуса!
В Николаевске-на-Амуре в темное время суток −23…-25 градусов, в светлое воздух прогреется до −6…-8 градусов. В Чумикане на рассвете −15…-17 градусов, днем −4…-6. В Охотске ночью −17…-19 градусов, днем −4…-6, в соседнем Аяне ночной фон температур такой же −17…-19, дневной −5…-7 градусов. В Советской Гавани ночью −18…-20 градусов, днем — 4…-6 градусов. Такие же температуры ожидают и жителей Троицкого, ночью столбик термометра опустится до −18…-20 градусов, днем поднимется до отметки в −7…-9 градусов.
Считалось, что в этот день зима окончательно отступает под натиском весны: ветер становится теплым, набухают почки, в кленах и березах начинается ток сока. Даже внезапные заморозки и метели, которые еще могут неожиданно случиться в начале марта, больше никого не пугали. Люди знали, что зиме пришел конец.