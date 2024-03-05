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Стала известна судьба ребёнка, запертого в квартире на двое суток в Новосибирске

Отец ребенка умер давно — совершил самоубийство.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Бабушка 9-летнего мальчика планирует забрать его к себе после того, как её дочь на два дня заперла сына в квартире на улице Сиреневой. Об этом женщина сообщила корреспонденту Сиб.фм 5 марта.

По словам бабушки, она узнала о случившемся от сотрудницы ПДН, которая сообщила, что мальчик находится в реабилитационном центре.

«Конечно, планирую забрать его, но я нахожусь в Гурьевске (Кузбасс), и как мне добраться?» — ответила женщина.

Она также добавила, что не знает, почему её дочь оставила своего сына голодным на два дня.

«Моя дочь переехала в Новосибирск полтора года назад, все было нормально. Она работала», — продолжает бабушка.

Женщина не знает, где работала её дочь, и опровергла информацию о том, что ребёнок не ходил в школу. Она также подчеркнула, что мальчик полностью здоров и у него нет никаких отклонений, за исключением плохого зрения.

«Как не посещал? Он ходил в школу, Наташа присылала фотографии со школьного Нового года. Он здоров, не имеет отклонений, только плохое зрение. Сама Наташа не занималась ничем нелегальным», — делится сибирячка.

У Натальи есть младшая сестра Евгения, которая узнала о произошедшем только от корреспондента Сиб.фм. По её словам, Наталья перестала общаться с ней, когда уехала в Новосибирск. Евгения рассказала, что отец ребенка умер давно — совершил самоубийство. В Гурьевске Наталья получила пособие по потере кормильца и переехала в столицу Сибири.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело против 30-летней Натальи К. по факту ненадлежащего исполнения материнских обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком. В настоящее время мальчик находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

По данным источника Сиб.фм, женщину не арестуют, так как ст. 156 УК РФ считается мягкой. На данный момент местонахождение Натальи неизвестно. Её мать полагает, что она остановилась у подруги.

Лицам, проводящим оперативные мероприятия, предстоит выяснить условия жизни и воспитания ребенка в данной семье.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске спасли из квартиры 9-летнего ребенка.