Стала известна судьба ребёнка, запертого в квартире на двое суток в Новосибирске

Бабушка 9-летнего мальчика планирует забрать его к себе после того, как её дочь на два дня заперла сына в квартире на улице Сиреневой. Об этом женщина сообщила корреспонденту Сиб.фм 5 марта.
По словам бабушки, она узнала о случившемся от сотрудницы ПДН, которая сообщила, что мальчик находится в реабилитационном центре.
«Конечно, планирую забрать его, но я нахожусь в Гурьевске (Кузбасс), и как мне добраться?» — ответила женщина.
«Моя дочь переехала в Новосибирск полтора года назад, все было нормально. Она работала», — продолжает бабушка.
Женщина не знает, где работала её дочь, и опровергла информацию о том, что ребёнок не ходил в школу. Она также подчеркнула, что мальчик полностью здоров и у него нет никаких отклонений, за исключением плохого зрения.
«Как не посещал? Он ходил в школу, Наташа присылала фотографии со школьного Нового года. Он здоров, не имеет отклонений, только плохое зрение. Сама Наташа не занималась ничем нелегальным», — делится сибирячка.
У Натальи есть младшая сестра Евгения, которая узнала о произошедшем только от корреспондента Сиб.фм. По её словам, Наталья перестала общаться с ней, когда уехала в Новосибирск. Евгения рассказала, что отец ребенка умер давно — совершил самоубийство. В Гурьевске Наталья получила пособие по потере кормильца и переехала в столицу Сибири.
По данным источника Сиб.фм, женщину не арестуют, так как ст. 156 УК РФ считается мягкой. На данный момент местонахождение Натальи неизвестно. Её мать полагает, что она остановилась у подруги.
Лицам, проводящим оперативные мероприятия, предстоит выяснить условия жизни и воспитания ребенка в данной семье.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске спасли из квартиры 9-летнего ребенка.