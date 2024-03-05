Стала известна судьба ребёнка, запертого в квартире на двое суток в Новосибирске

У Натальи есть младшая сестра Евгения, которая узнала о произошедшем только от корреспондента Сиб.фм. По её словам, Наталья перестала общаться с ней, когда уехала в Новосибирск. Евгения рассказала, что отец ребенка умер давно — совершил самоубийство. В Гурьевске Наталья получила пособие по потере кормильца и переехала в столицу Сибири.