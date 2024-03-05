На станции в Хабаровске прошла акция к 8 Марта

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, мероприятие организовано при участии железнодорожников и сотрудников городского ГИБДД. Женщин-водителей поздравили с наступающим Международным женским днем, вручили им подарки и листовки с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения (ПДД) при пересечении железнодорожных переездов. Чтобы привлечь внимание участников дорожного движения, было составлено «живое» обращение «Остановись до переезда!» Кроме того, на локомотиве, работающем на этом участке, разместили предупреждающие баннеры.