Температурный рекорд 1995 года обновили в Казани, передает Гидрометцентр РФ.
4 марта в столице республике побили рекорд почти 30-летней давности. Температура накануне достигла плюс четырех градусов.
«В Каззани обновлен температурный рекорд 4 марта. По данным авиационной метеостанции “Казань-Сокол” максимальная температура воздуха составила плюс 4,0 градуса», — говорится в сообщении.
Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день в Казани был зафиксирован в 1995 году и достиг отметки в плюс 3,9 градуса.
Напомним, в Казани в зоне подтопления могут оказаться около 400 домов.