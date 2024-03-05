Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Температурный рекорд 1995 года обновили в Казани

4 марта в столице республике побили рекорд почти 30-летней давности.
Сейчас в Ричмонде: +11° 8 м/с 87% 760 мм рт. ст. +11°

Температурный рекорд 1995 года обновили в Казани, передает Гидрометцентр РФ.

4 марта в столице республике побили рекорд почти 30-летней давности. Температура накануне достигла плюс четырех градусов.

«В Каззани обновлен температурный рекорд 4 марта. По данным авиационной метеостанции “Казань-Сокол” максимальная температура воздуха составила плюс 4,0 градуса», — говорится в сообщении.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день в Казани был зафиксирован в 1995 году и достиг отметки в плюс 3,9 градуса.

Напомним, в Казани в зоне подтопления могут оказаться около 400 домов.

рекорд