Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав детей-инвалидов в Приморье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о нарушении прав школьников-инвалидов во Владивостоке Приморского края и потребовал доложить о ходе расследования, сообщили в Telegram-канале Информационного центра ведомства.
Обращение о нарушении прав детей-инвалидов прислали в комментарии канала Информационного центра. Люди сообщили, что в некоторых школах не закупают специальные мебель и учебные материалы для колясочников, также нет специально подготовленных педагогов.
В Следственном управлении Следкома России по Приморью возбудили уголовное дело. О ходе его расследования Александру Бастрыкину доложит и. о. руководителя СУ СКР по Приморью Алексей Кузьмичев. В центральном аппарате Следкома проконтролируют исполнение поручения.