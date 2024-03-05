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Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав детей-инвалидов в Приморье

В Следкоме сообщили, что в школах нет мебели для колясочников.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о нарушении прав школьников-инвалидов во Владивостоке Приморского края и потребовал доложить о ходе расследования, сообщили в Telegram-канале Информационного центра ведомства.

Обращение о нарушении прав детей-инвалидов прислали в комментарии канала Информационного центра. Люди сообщили, что в некоторых школах не закупают специальные мебель и учебные материалы для колясочников, также нет специально подготовленных педагогов.

В Следственном управлении Следкома России по Приморью возбудили уголовное дело. О ходе его расследования Александру Бастрыкину доложит и. о. руководителя СУ СКР по Приморью Алексей Кузьмичев. В центральном аппарате Следкома проконтролируют исполнение поручения.

СК