Волгоградец Евгений Янин с позывным «Белый» геройски погиб на СВО

Стало известно о гибели в спецоперации Евгения Янина из Волгоградской области. Уроженец Калачевского района, отправившийся на защиту Родины, скончался от прилета снаряда 29 февраля. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на сообщество «Город Воинской Славы Калач-на-Дону», мама погибшего воина была удостоена награды Герой России.