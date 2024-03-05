Волгоградец Евгений Янин с позывным «Белый» геройски погиб на СВО

Стало известно о гибели в спецоперации Евгения Янина из Волгоградской области. Уроженец Калачевского района, отправившийся на защиту Родины, скончался от прилета снаряда 29 февраля. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на сообщество «Город Воинской Славы Калач-на-Дону», мама погибшего воина была удостоена награды Герой России.
Ирина Янина в 1999 году в районе дагестанского села рискуя собственной жизнью спасала раненных солдат. Сержант трижды выезжала на линию огня на бронетранспортере и вытащила десятки бойцов.
Земляки оставили много теплых слов о Евгении. О нем вспоминают как о добром и честном человеке.
Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным и близким защитника.