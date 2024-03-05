В Самаре может появиться новый аэропорт в городской черте

В непосредственной близости от упомянутого аэродрома находится действующий аэропорт Смышляевка, когда-то бывший основными воздушными воротами города Куйбышева. Но в настоящее время он используется только для нужд малой авиации, так как его взлетно-посадочная полоса слишком короткая и не подходит для обслуживания современных лайнеров, пишет Самара Город | Новости Самары.