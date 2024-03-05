В Иркутске ввели специальный режим противопожарной безопасности

На территории Иркутска действует специальный режим противопожарной безопасности с 4 по 14 марта 2024 года. Эта мера была введена в связи с увеличением случаев пожаров и человеческих жертв.
— Для обеспечения безопасности жителей и бесперебойной работы экономических объектов в период действия режима установлены дополнительные требования по пожарной безопасности, — говорят в администрации города.
Планируется распространение информационных листовок о правилах пожарной безопасности, проведение инструктажей, а также контроль за техническим состоянием электрооборудования и отопительных систем.
Кроме того, в период особого противопожарного режима будет ужесточена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Администрация Иркутска обращается ко всем гражданам и гостям города с просьбой строго соблюдать требования по пожарной безопасности.