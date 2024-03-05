В Иркутске ввели специальный режим противопожарной безопасности

На территории Иркутска действует специальный режим противопожарной безопасности с 4 по 14 марта 2024 года. Эта мера была введена в связи с увеличением случаев пожаров и человеческих жертв.

— Для обеспечения безопасности жителей и бесперебойной работы экономических объектов в период действия режима установлены дополнительные требования по пожарной безопасности, — говорят в администрации города.

Представители администрации Иркутска в сотрудничестве с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области и МУ МВД России «Иркутское» проведут проверки мест проживания семей, находящихся в сложной социальной ситуации. Также будут организованы обходы частных домов и многоквартирных зданий с информированием о необходимости установки автономных пожарных извещателей. Будут усилены усилия по уборке мусора и горючих материалов.