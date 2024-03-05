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В Иркутске ввели специальный режим противопожарной безопасности

Специальный режим будет действовать с 4 по 14 марта 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

На территории Иркутска действует специальный режим противопожарной безопасности с 4 по 14 марта 2024 года. Эта мера была введена в связи с увеличением случаев пожаров и человеческих жертв.

— Для обеспечения безопасности жителей и бесперебойной работы экономических объектов в период действия режима установлены дополнительные требования по пожарной безопасности, — говорят в администрации города.

Представители администрации Иркутска в сотрудничестве с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области и МУ МВД России «Иркутское» проведут проверки мест проживания семей, находящихся в сложной социальной ситуации. Также будут организованы обходы частных домов и многоквартирных зданий с информированием о необходимости установки автономных пожарных извещателей. Будут усилены усилия по уборке мусора и горючих материалов.

Планируется распространение информационных листовок о правилах пожарной безопасности, проведение инструктажей, а также контроль за техническим состоянием электрооборудования и отопительных систем.

Кроме того, в период особого противопожарного режима будет ужесточена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Администрация Иркутска обращается ко всем гражданам и гостям города с просьбой строго соблюдать требования по пожарной безопасности.

пожары