В Братске снова зафиксировали миграционный прирост населения

Как рассказали информагентству в территориальном органе Федеральной службы статистики, с января по декабрь в Братск прибыло 3 955 человек. За это же время из города уехало 3 775 граждан. Таким образом, миграционный прирост составил 180 человек за год. В 2022 году соотношение между приехавшими и уехавшими было иным. Тех, кто покинул Братск, оказалось на 400 человек больше тех, кто приехал.
Впрочем, миграционный прирост населения не смог компенсировать его естественную убыль. В городе наблюдались те же тенденции, что и в целом по региону: рождаемость и смертность падали. В Братске в 2023 году родилось на 10% меньше детей, чем за 12 месяцев 2022-го, а именно 1 653 ребёнка. В то же время смертность за год сократилась примерно на 8% — в городе умерло 3 020 человек. Таким образом, естественная убыль населения Братска в 2023 году составила 1 367 человек.
Последний раз миграционный прирост населения в Братске фиксировали в 2020 году. Естественная убыль населения в Братске регистрируется все последние годы.