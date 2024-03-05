В Братске снова зафиксировали миграционный прирост населения

Впрочем, миграционный прирост населения не смог компенсировать его естественную убыль. В городе наблюдались те же тенденции, что и в целом по региону: рождаемость и смертность падали. В Братске в 2023 году родилось на 10% меньше детей, чем за 12 месяцев 2022-го, а именно 1 653 ребёнка. В то же время смертность за год сократилась примерно на 8% — в городе умерло 3 020 человек. Таким образом, естественная убыль населения Братска в 2023 году составила 1 367 человек.