Первый международный и межрегиональный форум деловых женщин проходит в Красноярске

К участникам обратился и президент Центрально-Сибирской ТПП Рафаэль Шагеев. Он поздравил всех участниц с наступающим праздником 8 Марта и подчеркнул, женщины всегда отличаются своей целеустремлённостью: "Женщины умеют планировать с молодости, потому что отвечают за семью, заботу, за дом — за всё! Женщины видят не только главную цель, но и все детали и нюансы. Очень важно — женщины в работе держат своё слово, выполняя то, что обещали. Поэтому первое качество женщин — надёжность в решении вопросов.