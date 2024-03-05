Первый международный и межрегиональный форум деловых женщин проходит в Красноярске

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В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы формирования женщины как лидера, образ современной успешной женщины, понятие «женских профессий» на рынке труда и пр. Также участники обменяются положительным опытом реализации бизнес-проектов, интернет-развития и открытия стартапов.
О саммите рассказала первый вице-президент Красноярской ТПП, руководитель Совета по развитию женского предпринимательства Дарья Ковалёва: «Сразу скажу, что наш форум — событие уникальное. Участие принимают представили 14 регионов России: Хакасия, Иркутск, Тыва, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Новосибирск и ряд других. А также пяти стран мира: Индонезия, Казахстан, Монголия, Китай, Таджикистан».
«Мир быстро меняется, и многие женщины теряют “точку опоры”. Деловой женщине гораздо сложнее, потому что она должна не только построить карьеру, не только поддерживать свою компанию и коллектив, но и удерживать всех в ментальном здоровье. Не случайно президент России Владимир Путин объявил 2024 год — “Годом семьи”. Задача деловых женщин не только профессионально работать, но и выстроить траекторию развития своей семьи!», — отметила она.
Заместитель главы города Красноярска Ирина Антипина рассказала о Красноярске и развитии предпринимательства в нашем городе. Приведя статистику малого предпринимательства, она подчеркнула, что хотя руководителями компаний являются в основном мужчины, красноярские женщины, бесспорно, лидеры в создании новых малых компаний-стартапов.
К участникам обратился и президент Центрально-Сибирской ТПП Рафаэль Шагеев. Он поздравил всех участниц с наступающим праздником 8 Марта и подчеркнул, женщины всегда отличаются своей целеустремлённостью: "Женщины умеют планировать с молодости, потому что отвечают за семью, заботу, за дом — за всё! Женщины видят не только главную цель, но и все детали и нюансы. Очень важно — женщины в работе держат своё слово, выполняя то, что обещали. Поэтому первое качество женщин — надёжность в решении вопросов.
Второе качество — творчество. Женщина получает информацию, быстро обрабатывает её и выдает результат.
Более того, леди умеют договариваться: женщина — человек мира, поэтому всегда переходит в отношениях к примирению, а не к войне. Женщины — за целеустремлённость, за результат, за решение конкретного дела", — подчеркнул Шагеев.
Своим мнением поделилась с корреспондентом НИА участница форума Елена Шестак — нейропсихолог, член красноярской организации «Женщины России», президент ассоциации скандинавской ходьбы Красноярского края: «Мы пришли поучаствовать в обсуждении тем Форума. Такое активное общение очень полезно для развития нашего дела. Здесь можно поделиться опытом и наладить деловые контакты».
6 марта программа продолжится совместным Заседанием по обмену лучших практик Совета по развитию женского предпринимательства Союза «ЦС ТПП» (Красноярский край) и Комитета по развитию женского предпринимательства ТПП Республики Хакасия. После этого состоится Церемония награждения Первой Международной премии «Леди в бизнесе».