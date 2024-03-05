Ступа Просветления пострадала на острове Огой в Иркутской области

«Буддийская ступа просветления на острове Огой пострадала от рук туристов». Такое сообщение появилось в соцсетях 4 марта. Очевидцы уверяют, что кто-то раскидал камни около священного места и облил чем-то само сооружение.
Сибиряки о таком проявлении вандализма выразились крайне негативно.
— Такое красивое место испоганили;
— Как будто бы по камням кто-то специально проехал;
— Слов нет… Для посещения таких мест нужно транспорт внизу оставлять и пешком идти к ступе, — пишут в комментариях жители Приангарья.
— На место, скорее всего, отправится внеплановый волонтерский десант, чтобы убрать ленты, мусор и привести территорию в порядок, — говорят в учреждении.
В МВД корреспонденту КП-Иркутск сообщили о том, что обращений в полицию по этому поводу не поступало.
Отметим, что ступу поставили в 2005 году по инициативе московского буддийского центра. Это известное место среди туристов, которые приезжают на Огой, в том числе, чтобы посетить самую высокую точку острова на которой и находится ступа.