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Ступа Просветления пострадала на острове Огой в Иркутской области

На место отправится волонтерский десант, чтобы привести территорию в порядок.
Источник: Комсомольская правда

«Буддийская ступа просветления на острове Огой пострадала от рук туристов». Такое сообщение появилось в соцсетях 4 марта. Очевидцы уверяют, что кто-то раскидал камни около священного места и облил чем-то само сооружение.

Сибиряки о таком проявлении вандализма выразились крайне негативно.

— Такое красивое место испоганили;

— Как будто бы по камням кто-то специально проехал;

— Слов нет… Для посещения таких мест нужно транспорт внизу оставлять и пешком идти к ступе, — пишут в комментариях жители Приангарья.

В ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» корреспонденту КП-Иркутск прокомментировали ситуацию. По словам работников, туристов винить не стоит. Камни могли развалиться из-за землетрясения. Кроме того, там неоднократно были замечены подростки из ближайших населенных пунктов, которые иногда ворошат камни в поисках монет.

— На место, скорее всего, отправится внеплановый волонтерский десант, чтобы убрать ленты, мусор и привести территорию в порядок, — говорят в учреждении.

В МВД корреспонденту КП-Иркутск сообщили о том, что обращений в полицию по этому поводу не поступало.

Отметим, что ступу поставили в 2005 году по инициативе московского буддийского центра. Это известное место среди туристов, которые приезжают на Огой, в том числе, чтобы посетить самую высокую точку острова на которой и находится ступа.

религии