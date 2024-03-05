Неделя здоровья матери и ребенка проходит в Пермском крае

Главное, что могут дать своему ребенку родители — это хорошее здоровье. А как пойдет его жизнь дальше, будет зависеть от образа жизни человека, экологии и медицины.
Здоровье матери и ребенка — понятие неразделимое. Большинство проблем со здоровьем ребенка возникает в период беременности, именно поэтому в России большое внимание уделяется здоровью будущих мам.
Неделя здоровья матери и ребенка, которая проходит в Пермском крае в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, хороший повод поговорить о том, какие правила и привычки помогут сформировать крепкий иммунитет и сохранить женское и детское здоровье.
Наблюдение во время беременности.
В ожидании ребенка женщины наблюдаются в женских консультациях по месту жительства, это бесплатно. Если будущая мама прописана по одному адресу, а проживает в другом, то она имеет право обратиться в ближайшую консультацию. Главное — иметь при себе полис ОМС.
Будущим мамам стоить помнить, что женское репродуктивное здоровье напрямую зависит от образа жизни. Вредные привычки не редко становятся причинами выкидышей и появления на свет слабых детей, а венерические заболевания и аборты провоцируют развитие бесплодия. А вот своевременное выявление и лечение хронических заболеваний внутренних органов у девушки — это условие для репродуктивной функции.
Наблюдение во время беременности позволяет отследить изменения в состоянии мамы и плода и провести профилактику или вовремя назначить лечение. В каждой женской консультации в Пермском крае организованы школы для будущих мам. На этих занятиях беременным женщинам рассказывают о том, как психологически и физически подготовиться к родам, дают полезные рекомендации по питанию во время беременности и после родов, рассказывают о том, что необходимо брать с собой в роддом, учат правильно дышать, чтобы роды прошли как можно легче.
Вакцинация защитит от тяжелых инфекций.
В первый год жизни за здоровьем и развитием ребенка пристально наблюдают медики-профессионалы. Кроме педиатра из детской поликлиники, сразу после рождения малыша наблюдает неонатолог. Еще в роддоме специалисты проводят необходимые процедуры, берут анализы и делают прививки.
На дому новоиспеченную мамочку навещает патронажная сестра, которая может дать консультацию по обращению с младенцем — кормлению, гигиене, первых проблемах.
Важный компонент сохранения здоровья малыша — это вакцинация. Она помогает защитить новорожденного от таких тяжелых инфекций как туберкулез, гепатиты, краснуха, полиомиелит, корь, грипп и другие.
Сегодня в нашей стране уделяется особенное внимание здоровью каждого ребенка: проводятся диспансеризация детей, медицинские осмотры в дошкольных и образовательных учреждениях. Но без участия родителей все эти усилия не принесут результата. Каждый родитель несет ответственность за здоровье своих детей!
Важно избегать переутомления.
— К сожалению, статистика неумолимо констатирует ухудшение общего состояния здоровья детей в России, — отмечают в Министерстве здравоохранения Пермского края. — И зависит это от множества факторов. Во-первых, здоровье ребенка подвергается воздействию не слишком благополучной экологической обстановки. Во-вторых, из-за ритма жизни современного общества нагрузка в школе и даже детском саду возрастает и у ребенка появляется переутомление. Влияют на маленького человека и многочисленных технические устройства. Отсутствие прогулок на свежем воздухе тоже подрывают здоровье ребенка и из-за ослабленного иммунитета в его медицинской карточке появляется надпись «часто болеющий».
Система регулярных профилактических осмотров в образовательных учреждениях позволяет заметить недуги на ранней стадии и устранить их, не дожидаясь, пока они станут серьезной проблемой.
Однако вопросы ухудшения детского здоровья остаются. Поэтому так важно сохранять и постоянно укреплять здоровье детей не только в школе, но и в детском саду, и дома. Задача родителей — позаботиться о здоровье своего ребенка.
Правильные привычки.
Начинать вырабатывать правильные привычки можно с закаливания. Во время купания малыша, температуру можно сделать на градус ниже, чем обычно. Потом еще на градус…
Если мама видит, что малышу водные процедуры не доставляют дискомфорта, постепенно можно сделать воду прохладной (но не ниже 25°C). Иммунитет ребенка заметно повышается даже от таких простых закаливающих процедур.
Еще одним из важнейших факторов закаливания и здоровья детей являются регулярные прогулки. Главное, правильно одеть ребенка. Помните, что перегревание наносит больше вреда здоровью детей, поскольку именно перегревание чаще ведет к простудам, чем переохлаждение.
Поможет в укреплении здоровья всем известная зарядка. Не обязательно проводить ее утром, лучше в течение дня несколько раз выбрать время для нескольких простых и веселых упражнений. Здоровье детей в наших руках.
— Необходимо помнить и о питании ребенка, — напоминают пермские педиатры. — Не зря народная мудрость гласит: мы то, что мы едим. Современные мамы все чаще начинают отказываться от кормления грудью и почти сразу после родов переходят на искусственное вскармливание ребенка. Но материнское молоко содержит антитела, защищающие малыша от инфекции и аллергии. По сравнению с искусственными смесями оно легче переваривается, поэтому малыш меньше страдает от газообразования, диареи и запора. Кормление грудью крайне важно для здоровья и роста каждого маленького человека.
При планировании рациона более взрослых детей необходимо учитывать особенности детского организма: малыш нуждается в большем количестве белков, нежели взрослый. Еще одна особенность — дети очень подвижны, а это способствует нормализации обмена веществ. Ребенок растет, и у него образуется много новых клеток.
Еще один важный нюанс — жировые клетки формируются в течение первых лет жизни. В последующем они увеличиваются и разрастаются в размерах. Следовательно, то, как выглядит взрослый человек во многом связано именно с питанием в детстве. Укрепление здоровья ребенка — это не периодические мероприятия, а идеология воспитания, поведенческая база, которая останется с человеком на всю жизнь.
Если вы с раннего детства приучаете сына или дочку к активному образу жизни, к правильному распорядку дня, прививаете полезные привычки, причем делаете это в ненавязчивой форме, будьте уверены: так вы заботитесь о дополнительном бонусе для ребенка — о его здоровье. Обладая крепким здоровьем, человек сможет добиться в будущем больших успехов во всех сферах жизни.
ВАЖНО.
— В Прикамье в рамках «Года семьи» делается все для объединения усилий по сохранению репродуктивного потенциала населения региона, для здоровья каждой матери и каждого ребенка. И все мы готовы прилагать максимум усилий для обеспечения рождения здоровых детей. Ведь от этого зависит здоровье будущих поколений в стране и в Пермском крае, в частности, — рассказала заместитель начальника отдела по родовспоможению и организации репродуктивных технологий управления по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению Елена Черкасова.
Напомним, День репродуктивного здоровья в Прикамье проведен в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.