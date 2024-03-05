Неделя здоровья матери и ребенка проходит в Пермском крае

Наблюдение во время беременности позволяет отследить изменения в состоянии мамы и плода и провести профилактику или вовремя назначить лечение. В каждой женской консультации в Пермском крае организованы школы для будущих мам. На этих занятиях беременным женщинам рассказывают о том, как психологически и физически подготовиться к родам, дают полезные рекомендации по питанию во время беременности и после родов, рассказывают о том, что необходимо брать с собой в роддом, учат правильно дышать, чтобы роды прошли как можно легче.