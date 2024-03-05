В Красноярске ограничили движение на перекрестке Карла Маркса и Сурикова

В Красноярске ограничили движение для автомобилей на перекрестке Карла Маркса и Сурикова. Об этом сообщают в «КрасКоме».
Пятого марта с 12:00 до 20:00 на участке будут перекрыты 2 из 3 полос. Рабочие будут укладывать бетонные плиты на месте ремонта холодного водоснабжения. Напомним, в декабре 2023 года там случился прорыв воды.
Также коммунальщики рассказали, что ремонт асфальта на перекрестке Карла Маркса и Сурикова начнётся не раньше мая, но участок начнут готовить заранее. Сейчас рабочие занимаются подсыпкой дороги.
Для оперативной подсыпки промытых талой водой пустот в промерзлом грунте жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 211−39−63.