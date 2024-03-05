«Вспоминать нужно всех». В чем суть Мясопустной родительской субботы?

Во Вселенскую родительскую субботу стоит прийти в храм. Нужно посетить заупокойную службу и накануне, в пятницу. Если позволяет погода, можно пойти на кладбище. Из традиций — подать милостыню: издревле православные подавали в этот день бедным и детям, а также раздавали угощения и блины.