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«Вспоминать нужно всех». В чем суть Мясопустной родительской субботы?

В марте 2024 года православные отметят две родительские субботы — 9 и 30-го. Первая из них называется Вселенской.
Источник: РИА "Новости"

В чем смысл этого дня?

Мясопустная Вселенская родительская суббота празднуется православными людьми в субботу, за неделю до начала Великого поста (в 2024 году он начнется 18 марта).

Всего две родительские субботы в календаре называются Вселенскими — перед мясопустной неделей и перед Троицей (отмечается в этом году 22 июня).

История возникновения родительской субботы такова. Старинные церковные документы IV- V века свидетельствуют о традициях христиан, которые собирались на кладбищах в определенные дни, поминали умерших.

Ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев объяснил, чем Вселенская родительская суббота отличается от других:

«Родительские субботы — это дни, когда православные поминают своих умерших родственников. Во вселенскую родительскую субботу нужно вспоминать не только своих близких покойных, но и всех усопших во все времена».

По словам отца Владимира, накануне, в пятницу, служится парастас — панихида по всем усопшим православным христианам.

Что нужно делать в родительскую субботу?

Во Вселенскую родительскую субботу стоит прийти в храм. Нужно посетить заупокойную службу и накануне, в пятницу. Если позволяет погода, можно пойти на кладбище. Из традиций — подать милостыню: издревле православные подавали в этот день бедным и детям, а также раздавали угощения и блины.

религии