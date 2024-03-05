«Вспоминать нужно всех». В чем суть Мясопустной родительской субботы?

В чем смысл этого дня?
Мясопустная Вселенская родительская суббота празднуется православными людьми в субботу, за неделю до начала Великого поста (в 2024 году он начнется 18 марта).
Всего две родительские субботы в календаре называются Вселенскими — перед мясопустной неделей и перед Троицей (отмечается в этом году 22 июня).
История возникновения родительской субботы такова. Старинные церковные документы IV- V века свидетельствуют о традициях христиан, которые собирались на кладбищах в определенные дни, поминали умерших.
Ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев объяснил, чем Вселенская родительская суббота отличается от других:
«Родительские субботы — это дни, когда православные поминают своих умерших родственников. Во вселенскую родительскую субботу нужно вспоминать не только своих близких покойных, но и всех усопших во все времена».
По словам отца Владимира, накануне, в пятницу, служится парастас — панихида по всем усопшим православным христианам.
Что нужно делать в родительскую субботу?
Во Вселенскую родительскую субботу стоит прийти в храм. Нужно посетить заупокойную службу и накануне, в пятницу. Если позволяет погода, можно пойти на кладбище. Из традиций — подать милостыню: издревле православные подавали в этот день бедным и детям, а также раздавали угощения и блины.