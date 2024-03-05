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Девять мигрантов-нарушителей выявили во время проверок общепита в Иркутске

Работники привлечены к административной ответственности.
Источник: ГУ МВД

В Иркутске во время проверок общепита на соблюдение миграционного законодательства полицейские выявили девять работников, которые нарушили режим пребывания на территории России. Так, четверо мигрантов были привлечены к административной ответственности за трудовую деятельность без патентов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Кроме того, правоохранители установили, что три других нарушителя находились на территории России незаконно. Им назначили штраф 2 тысячи рублей с административным выдворением за пределы страны.

Рейд провели сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизма, а также оперативники уголовного розыска регионального Главка МВД и сотрудники городского управления полиции.

В отношении сотрудников заведений, допустивших к работе граждан, проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности.

Напомним, что ранее в Иркутске полицейские провели рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Всего правоохранители проверили 45 иностранцев. Были выявлены 13 граждан, которые работали без соответствующих документов.