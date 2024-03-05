Девять мигрантов-нарушителей выявили во время проверок общепита в Иркутске

В Иркутске во время проверок общепита на соблюдение миграционного законодательства полицейские выявили девять работников, которые нарушили режим пребывания на территории России. Так, четверо мигрантов были привлечены к административной ответственности за трудовую деятельность без патентов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.