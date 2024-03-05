17 мигрантов прописала в своей квартире жительница Хабаровска

Участковые уполномоченные отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что 33-летняя горожанка осуществила постановку на регистрационный учет приезжих из государств Средней Азии. При этом собственница недвижимого имущества была изначально осведомлена, что регистрационные действия носят фиктивный характер, а иностранцы реально будут проживать по совершенно другим адресам.