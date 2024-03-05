17 мигрантов прописала в своей квартире жительница Хабаровска

В Хабаровске участковые уполномоченные выявили факт фиктивной регистрации 17 иностранных граждан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Участковые уполномоченные отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что 33-летняя горожанка осуществила постановку на регистрационный учет приезжих из государств Средней Азии. При этом собственница недвижимого имущества была изначально осведомлена, что регистрационные действия носят фиктивный характер, а иностранцы реально будут проживать по совершенно другим адресам.
В ходе проведенной проверки эти данные подтвердились.
Установлено, что злоумышленница поставила на регистрационный учет в принадлежащей ей квартире 17 иностранных граждан. За свои услуги она получила от мигрантов в общей сложности порядка 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.