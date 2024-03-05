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17 мигрантов прописала в своей квартире жительница Хабаровска

За услуги женщина получила в общей сложности около 20 тысяч рублей.
Источник: Freepik

В Хабаровске участковые уполномоченные выявили факт фиктивной регистрации 17 иностранных граждан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что 33-летняя горожанка осуществила постановку на регистрационный учет приезжих из государств Средней Азии. При этом собственница недвижимого имущества была изначально осведомлена, что регистрационные действия носят фиктивный характер, а иностранцы реально будут проживать по совершенно другим адресам.

В ходе проведенной проверки эти данные подтвердились.

Установлено, что злоумышленница поставила на регистрационный учет в принадлежащей ей квартире 17 иностранных граждан. За свои услуги она получила от мигрантов в общей сложности порядка 20 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные задержали подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.