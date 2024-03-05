Коммунальщики устраняют утечку воды, затопившей улицу в Волгограде

Вода дотекла до улицы Землячки, рассказали очевидцы. В «Концессиях водоснабжения» заявили, что оперативно выехали к месту предполагаемого порыва.
«Бригада устраняет технологическое нарушение на трубопроводе на ул. Космонавтов в Дзержинском районе, — говорится в сообщении организации. — В настоящее время специалисты локализовали место повреждения и ликвидировали разлив воды».
При наиболее благоприятном прогнозе восстановительные работы должны завершиться в ближайшее время.
Специалисты уже заявили, что подача ресурса потребителям из близлежащих домов останавливаться не будет.