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Коммунальщики устраняют утечку воды, затопившей улицу в Волгограде

Утром 5 марта автомобилисты сообщили о потопе в Дзержинском районе.
Источник: Волгоградская правда

Вода дотекла до улицы Землячки, рассказали очевидцы. В «Концессиях водоснабжения» заявили, что оперативно выехали к месту предполагаемого порыва.

«Бригада устраняет технологическое нарушение на трубопроводе на ул. Космонавтов в Дзержинском районе, — говорится в сообщении организации. — В настоящее время специалисты локализовали место повреждения и ликвидировали разлив воды».

При наиболее благоприятном прогнозе восстановительные работы должны завершиться в ближайшее время.

Специалисты уже заявили, что подача ресурса потребителям из близлежащих домов останавливаться не будет.

ЖКХ