Стриптизерша в образе монашки стала поводом для проверки красноярского бара

Политик опубликовала пост, в котором возмутилась вечеринками, которые там проводят. Она ссылалась на фото с официальной группы заведения, но они оттуда были удалены. Народная избранница успела сохранить скриншоты. По мнению Елены Пензиной, заведение подобными мероприятиями пропагандирует ЛГБТ* и оскорбляет чувства верующих. На одном из видео ищ гроба встает девушка в костюме католической монашки и начинает танец.