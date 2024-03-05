Стриптизерша в образе монашки стала поводом для проверки красноярского бара

В Красноярске полиция проверяет бар Hood. В заведении, по данным депутата Заксобрания Елены Пензиной, проводили вечеринку со стриптизершей в образе монашки.
Политик опубликовала пост, в котором возмутилась вечеринками, которые там проводят. Она ссылалась на фото с официальной группы заведения, но они оттуда были удалены. Народная избранница успела сохранить скриншоты. По мнению Елены Пензиной, заведение подобными мероприятиями пропагандирует ЛГБТ* и оскорбляет чувства верующих. На одном из видео ищ гроба встает девушка в костюме католической монашки и начинает танец.
Кроме того, Пензина опубликовала данные, согласно которым, в заведение пускают подростков. В полиции после запроса депутата начали проверку. Связаться с представителями бара не удалось.
Ранее в Красноярске после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной закрылся бар «Elton», где тоже проводили провокационные вечеринки.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.