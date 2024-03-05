Три участка дорог отремонтируют на Ольхоне в 2024 году

Три участка дорог отремонтируют в текущем году на Ольхоне. Об этом сообщают в ОГКУ «Дирекция автодорог».
— От Хужира до Харанцов заменят земельное полотно на пять километров, уложат асфальт и установят остановки, — говорят в учреждении.
Кроме того, продолжится капитальный ремонт дороги в Хужире, протяженностью 1,7 км. Там уложат дорожную одежду и асфальт. Еще возобновят капремонт подъезда к Хужиру, протяженностью 5,6 км, где остановили работы из-за разрыва контракта с подрядчиком.
Общая стоимость работ составит 607,2 млн руб. Завершатся они в конце 2025 года.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что подготовку к пожароопасному сезону проверили в Усть-Ордынском Бурятского округе.