Три участка дорог отремонтируют на Ольхоне в 2024 году

Кроме того, продолжится капитальный ремонт дороги в Хужире, протяженностью 1,7 км. Там уложат дорожную одежду и асфальт. Еще возобновят капремонт подъезда к Хужиру, протяженностью 5,6 км, где остановили работы из-за разрыва контракта с подрядчиком.