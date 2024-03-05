Где и когда в Ростове появятся новые ливневки, рассказали в администрации города

Ливневые канализации Ростова — одна из серьезных проблем. И с приходом весны она становится острее. Ведь, как только в донской столице идут сильные дожди, то местные паблики наводняют фото и видео искусственных водоемов, которые вдруг и за считанные часы появились в черте города.
О том, как будет развиваться система ливневок, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в местной администрации.
НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ — С ЛИВНЕВКАМИ.
Так, по данным Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова, в конце прошлого года в донской столице утвердили схему водоотведения ливневой канализации.
В частности, сеть ливневок с очистными сооружениями появится в районе старого аэропорта. Известно, что обслуживать они будут весь новый микрорайон, который там уже возводят. И сейчас для этого разрабатывают проектную документацию.
— Ливневые канализации возведут при реконструкции улицы Берберовской, а также при строительстве дороги от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской до въезда на территорию старого аэропорта с проспекта Шолохова, а также при возведении бульвара Авиаторов, — говорится в ответе Департамента на запрос корреспондента «КП — Ростов-на-Дону».
НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ И ШОССЕЙНОЙ.
Кроме того, в текущем году администрация планирует подписать соглашение с инвестором и о возведении системы ливневок по всей левобережной зоне. Предполагается, что проект будет готов до конца 2025 года, после чего и начнется его реализация.
— Это позволит решить существующие проблемы подтопления территории Левобережной зоны, — уточнили в городской мэрии.
Также на левом берегу Дона в феврале 2024-го начали проектирование реконструкции улицы Шоссейной. В итоге ливневка появится и там.
— Проектирование будет завершено в апреле 2025 года, что частично решит проблему подтопления данной территории, — считают специалисты.
Напомним, что в эта улица во время дождей частично уходит под воду. При подтапливаются в том числе и дома, которые там расположены.
ПО МАЛИНОВСКОГО ПРОЕКТ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВ.
Также идет разработка документов для строительства ливневки в районе бассейна № 1, что должно решить проблему подтопления улиц Малиновского, Доватора и Мадояна, а также Левенцовки.
— Разработка данного проекта находится в завершающей стадии, до 1 июня планируется получить заключение экспертизы.
После этого администрация Ростова рассмотри вопрос о выделении денег на реализацию проекта.
Помимо этого, сообщается, что в минувшем году администрация заключила соглашение с инвестором о том, что тот сделает проект строительства очистных сооружений для ливневок в микрорайоне «Суворовском».
— Реализация данного проекта в перспективе позволит решить проблему очистки ливневых сбросов с территории микрорайона.
ЛИВНЕВКИ ЕСТЬ, ХОЗЯИНА — НЕТ.
При этом, чтобы содержать существующие ливневки в нормальном состоянии, они должны принадлежать муниципалитету. Только в этом случае на них могут выделять деньги.
Сейчас же, по данным городских властей, в Ростове насчитывается более 700 бесхозяйных сетей ливневых канализаций. В прошлом году в собственность администрации передали 50 километров из них. Все эти ливневки планируют поставить на учет до 2029 года.
Кроме того, изданию сообщили, что в этом году на содержание и ремонт дождевых канализаций города выделено 177,1 млн рублей.
— Это более чем на 40% больше, чем было в 2023 году.