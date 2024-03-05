Появились неожиданные данные о заболеваемости в Омской области

«За 8 неделю 2024 года (с 19.02.2024 по 25.02.2024) в Омской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 52,6 на 10 тыс. населения, что на 28,3% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что с 12 по 18 февраля 2024 года заболеваемость была на 15,3% ниже уровня предыдущей недели. По всей видимости, волна заболеваемости, которая пришлась в Омской области на декабрь-январь, пошла на спад в феврале. По мнению автора материала, это весьма неожиданно, поскольку в предыдущие годы рост заболеваемости наблюдался как раз ближе к весне.
Вместе с тем, как утверждается, заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, вирусов не гриппозной этиологии и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19. В пейзаже циркулирующих вирусов вирусы гриппа составляют 55,7%.
«Вирусы негриппозной этиологии составляют — 32,7%, в том числе коронавирусы (сезонные) — 7,0%, респираторно-синцитиальные вирусы — 7,0%, метапневмовирусы — 4,7%, риновирусы — 4,7%, аденовирусы — 4,7%, вирусы парагриппа — 2,3% и бокавирусы — 2,3%», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Что касается новой коронавирусной инфекции, ее доля составила 11,6%.