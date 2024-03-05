Появились неожиданные данные о заболеваемости в Омской области

Отметим, что с 12 по 18 февраля 2024 года заболеваемость была на 15,3% ниже уровня предыдущей недели. По всей видимости, волна заболеваемости, которая пришлась в Омской области на декабрь-январь, пошла на спад в феврале. По мнению автора материала, это весьма неожиданно, поскольку в предыдущие годы рост заболеваемости наблюдался как раз ближе к весне.