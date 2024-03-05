Стало известно, когда в Омской области пройдёт ЕГЭ-2024

Так досрочный период сдачи единого госэкзамена в этом году пройдёт с 22 марта по 22 апреля. Дни с 15 по 22 апреля будут резервными.
Основной период ЕГЭ-2024 запланировано провести с 23 мая по 1 июля с резервными днями с 20 июня по 1 июля.
Первыми, 23 мая, пройдут экзамены по географии, химии и литературе. ЕГЭ по русскому языку выпускникам предстоит сдавать 28 мая, по математике — 31 мая.
Для тех, кто не сможет сдать эти два обязательных предмета летом, предусмотрен дополнительный период для сдачи в сентябре.
Также, как сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области, сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывается ещё один механизм сдачи ЕГЭ. Речь идёт о возможности дать учащимся пересдать один из экзаменов по выбору в экзаменационную кампанию до начала приема на обучение в вузы.