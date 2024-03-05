Стало известно, когда в Омской области пройдёт ЕГЭ-2024

Также, как сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области, сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывается ещё один механизм сдачи ЕГЭ. Речь идёт о возможности дать учащимся пересдать один из экзаменов по выбору в экзаменационную кампанию до начала приема на обучение в вузы.