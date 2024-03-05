Поезда возобновили движение по Крымскому мосту

Уточняется, что с опозданием на восемь часов идет поезд № 068 Симферополь — Москва, на пять часов — № 426 Симферополь — Кисловодск и № 174 Евпатория — Москва, на четыре часа — № 092 Севастополь — Москва. В Крым следует с задержкой на семь часов поезд № 316 Адлер — Симферополь, на шесть часов — № 092 Москва — Севастополь, на пять часов — № 425 Кисловодск — Симферополь и № 173 Москва — Евпатория, на три часа — № 028 Москва — Симферополь.



Напомним, что движение по мосту было перекрыто в ночь на 5 марта более чем на восемь часов, возобновившись в 8:49. Это привело к образованию огромной очереди из машин около путепровода. В настоящее время около 380 машин ожидают проезда по автодорожной части.