Избирательные участки для голосования в России в 2024 году

Свою работу обходчики заканчивают 7 марта, за десять дней до голосования. До этого времени они заходят в каждый дом, сверяют списки избирателей, уточняют, будут ли люди находиться во время выборов рядом со своим избирательным участком. Если по какой-то причине человек не может явиться очно на выборы, например, у него есть инвалидность, специалист расскажет, как можно отдать свой голос за определенного кандидата на дому. Также специалисты информируют граждан о возможных формах голосования и рассказывают, как подать заявление в случае невозможности присутствия человека на избирательном участке в день голосования.