Избирательные участки для голосования в России в 2024 году

С 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Проголосовать сможет каждый желающий, достигший 18 лет. Гражданин РФ, проживающий как на территории страны, так и за границей, имеет полное право быть избирателем.
Чтобы проголосовать, избиратель может либо воспользоваться платформой mos.ru или Госуслугами для участия в дистанционном электронном голосовании, либо явиться очно в специально оборудованное для голосования место.
Рассказываем, где можно проголосовать, как выбрать избирательный участок в 2024 году, а также где узнать его номер и адрес.
Даты и время работы избирательных участков
Каждый избирательный участок будет работать в даты проведения выборов президента Российской Федерации, то есть 15, 16 и 17 марта 2024 года с 8:00 до 20:00. Подробнее с кандидатами и их предвыборными компаниями можно ознакомиться в проекте Новости Mail.ru.
Как узнать номер и адрес своего избирательного участка в России
Просто прийти в любой удобный избирательный участок не получится. Нужно знать, в какую организацию обратиться, чтобы проголосовать.
Рассказываем, как найти адрес избирательного участка.
1. Через Госуслуги
Где находится избирательный участок, можно узнать на платформе Госуслуг. Для этого нужно:
- авторизоваться на платформе;
- перейти в раздел «Мои выборы»;
- посмотреть адрес пункта, к которому вы прикреплены.
2. Через МФЦ
Можно лично явиться в любой доступный офис Многофункционального центра с паспортом и запросить информацию о номере избирательного участка и его адресе.
3. На сайте ЦИК
Для начала нужно перейти на сайт ЦИК России. Далее следуйте следующим шагам:
- откройте «карту сайта»;
- выберите «цифровые сервисы»
- перейдите на вкладку «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума»;
- введите адрес вашей прописки/регистрации;
- получите информацию о вашем избирательном участке.
Как найти избирательный участок для голосования за границей
В 143 странах мира существуют участки для голосования на выборах президента России. Проголосовать могут не только россияне с видом на жительство, но и те, кто пребывает там временно, находясь в отпуске или командировке.
Для того чтобы найти избирательный участок за границей, нужно:
- Перейти на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
- Выбрать вкладку «голосование граждан России за рубежом».
- В выпадающем списке выбрать нужную вам страну.
- На сайте отобразится список участков, среди которых можно выбрать самый удобный.
Как прикрепиться к избирательному участку
Прикрепление к избирательному участку нужно только в том случае, если вы собираетесь голосовать не по месту прописки из-за отъезда в другой город или другую страны в даты голосования.
Что делать, если избиратель не сможет прийти на избирательный участок по месту жительства:
- Зайти на сайт Госуслуг.
- В личном кабинете или на портале нужно ввести вопрос «Подать заявление для голосования» или «Выбрать избирательный участок».
- В списке подсказок выбрать кнопку «подать заявление».
Далее порядок действий зависит от вида регистрации или ее отсутствия. Разберемся подробнее.
Если у гражданина есть постоянная регистрация, следует совершить следующие действия для прикрепления к определенному избирательному участку:
- Подтвердить адрес электронной почты на сайте Госуслуг. Он загружается автоматически из личного кабинета пользователя.
- Нажать на кнопку «верно» после проверки паспортных данных. Они также будут выведены автоматически.
- Подтвердить ваш номер телефона. Он также подтягивается автоматически из личного кабинета.
- Из списка выбрать избирательный участок в России, за рубежом или в городе Байконуре.
- Ввести название региона, в котором вы собираетесь голосовать.
- Выбрать на карте или из выпадающего списка адрес своего местонахождения в день голосования.
Людям без регистрации по месту жительства нужно подтвердить, что ее на территории РФ действительно нет.
Как открепиться от избирательного участка
Открепиться от избирательного участка можно также на сайте Госуслуг. Если вы, например, прикрепились к другому участку, но планы поменялись, следует отозвать заявление. Для этого нужно:
- Зайти на сайт Госуслуг.
- Авторизоваться, используя учетную запись.
- Войти в личный кабинет и выбрать раздел «заявления».
- Выбрать нужное заявление и отозвать его.
В течение двух дней вам придет уведомлении об откреплении от выбранного избирательного участка. К сообщению будет прикреплено ваше заявление на получение открепительного удостоверения.
Роль обходчиков УИК на избирательных участках
С 17 февраля, то есть за месяц до выборов, 2024 года обходчики уже начали свою работу.
Свою работу обходчики заканчивают 7 марта, за десять дней до голосования. До этого времени они заходят в каждый дом, сверяют списки избирателей, уточняют, будут ли люди находиться во время выборов рядом со своим избирательным участком. Если по какой-то причине человек не может явиться очно на выборы, например, у него есть инвалидность, специалист расскажет, как можно отдать свой голос за определенного кандидата на дому. Также специалисты информируют граждан о возможных формах голосования и рассказывают, как подать заявление в случае невозможности присутствия человека на избирательном участке в день голосования.
Чтобы не попасться на удочку мошенников и не перепутать обходчиков с мошенниками, необходимо обращать внимание на детали. Так, все работники будут иметь специальную атрибутику:
- бейдж с информацией о специалисте и телефоном территориальной комиссии;
- нагрудный значок — триколор в виде галочки;
- сумку с логотипом выборов президента;
- смартфон со специализированной программой.
Также важно помнить, что представители УИК не будут требовать никаких документов, что также отличает их от мошенников. О визите обходчиков жителей домов заранее оповестят, повесив соответствующее объявление.
Как работают наблюдатели на избирательных участках
Наблюдатели на выборах обеспечивают безопасность и прозрачность процесса. Специалисты находятся на избирательном участке с раннего утра, то есть задолго до открытия пункта, и вплоть до завершения подсчета голосов.
Наблюдатели не имеют права вмешиваться в сам процесс выборов, например, советовать избирателям проголосовать за определенного кандидата, но в их полномочиях выявлять замечания и жалобы. Если специалисты заметили любое нарушение, они обязаны сообщить об этом в избирательную комиссию или правоохранительные органы.
Также наблюдатели не имеют права прикасаться к бюллетеням во время голосования, заполнять бюллетени за избирателей даже по их просьбе, проводить предвыборную агитацию и участвовать в процессе принятии решений избирательной комиссии.
Наблюдатели обязаны присутствовать и при голосовании на дому. Там они также следят за тем, чтобы были выполнены все требования к избирателям, и создают такие же условия, как в избирательном участке.
Стать наблюдателем может каждый совершеннолетний дееспособный гражданин РФ, если по решению суда он не находится в местах лишения свободы. И как же стать наблюдателем? Есть несколько способов.
Через партию или кандидата
Чтобы стать наблюдателем, нужно связаться с избирательным штабом кандидата или партии. Также можно обратиться в общественную организацию, которая поможет с оформлением документов и расскажет о правилах действия на выборах.
Через субъект общественного контроля
Для этого нужно обратиться в общественную палату субъекта, в котором проводятся выборы. Также можно создать субъект самостоятельно и назначать избирателей от его имени.
Выбранному наблюдателю выдается направление по специальной форме. Далее в территориальную комиссию подается список наблюдателей. А после наблюдатель приходит в территориальную комиссию с направлением и паспортом.
Через удостоверение журналиста
Формальных требований к такому удостоверению нет, но в нем должны быть указаны:
- Название и номер документа.
- Наименование юрлица, выпускающего СМИ.
- Наименование СМИ.
- Сведения о госрегистрации СМИ.
- ФИО представителя СМИ.
- Дата выдачи, срок действия.
- Подпись главреда.
- Печать юрлица.
- Фотография представителя СМИ.
В некоторых избирательных комиссиях могут потребовать свидетельство о регистрации средства массовой информации (СМИ) в печатном виде. Аккредитацию журналист может получить только в том случае, если он работает в редакции по трудовому договору, который был заключен не менее чем за два месяца до выборов.
Наблюдателей назначают за три дня до голосования.
Вопросы и ответы
На основные вопросы мы ответили, но также вам может быть интересно, как можно голосовать по месту прибытия, как обеспечивается безопасность и на какой срок избирают президента РФ. Рассказываем.
Можно ли голосовать на участке по месту пребывания, а не по месту регистрации?
Можно. Для этого нужно подать заявление на сайте Госуслуг и прикрепиться к удобному вам избирательному участку в любом городе России или за границей.
На какой срок избирают президента в 2024 году?
Согласно статье 81 Конституции Российской Федерации, президент РФ избирается сроком на шесть лет.
Как обеспечивается безопасность на избирательных участках?
На каждом избирательном участке работают наблюдатели, которые пресекают любые нарушения и сообщают о них в правоохранительные органы или в избирательную комиссию. За безопасность граждан отвечают сотрудники правоохранительных органов.
Сотрудников также обучают действиям в нештатных ситуациях, например, при пожаре, анонимных звонках о минировании и так далее.
Автор: Анна Морозова