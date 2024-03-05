Кузбассовец привёл в многоквартирный дом белую лошадь

Накануне в кузбасском паблике появилось видео, как мужчина заводит в подъезд многоквартирного дома лошадь, а затем скрывается с ней в подъезде. Жителя Осинников, где это произошло, уже окрестили принцем на белом коне.
Как сообщает Mash Sibеria, соседи слышали, как мужчина завёл копытное внутрь и почти два часа ругался с женой. В итоге он вывел лошадь из подъезда, которая успела нагадить.
Интересно, что в соцсетях её жалеют: «Жалко коня… Худой, неухоженный… Ужас».
Полиция Кузбасса уточняет детали произошедшего и опрашивает свидетелей. Как пишут журналисты, семейная пара жила на съёмной квартире, где теперь не открывают жильцам и управляющей компании.